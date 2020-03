Inter, Godin: "Esposti fino all'ultimo momento. In campo con la Juve prima del caso Rugani"

Diego Godin, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di ESPN per parlare dell'emergenza coronavirus: "Siamo rimasti esposti fino all'ultimo momento: hanno continuato a tirare la corda per vedere se potessimo continuare a giocare, fino a quando la situazione non è diventata insostenibile. Il sistema sanitario è crollato, non ci sono letti di terapia intensiva per occuparsi di così tante persone gravemente malate e di altre che potrebbero avere un'altra malattia che non riescono a curare. Proprio l'8 marzo l'Inter ha giocato la sua ultima partita contro la Juventus, una squadra che entro cinque giorni avrebbe confermato il primo positivo, Daniele Rugani".