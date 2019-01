© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter, nella prossima sessione di mercato estivo, riprenderà Andrew Gravillon, difensore centrale classe 1998 che, dopo le esperienze formative degli ultimi due anni di Benevento e Pescara, rientrerà alla base e sarà riscattato dall’Inter, complice, appunto, l’ottima prima parte di stagione in serie B nelle fila degli abruzzesi che lo avevano prelevato un anno fa dal Benevento. L’Inter, dunque, come più volte ripetuto dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani e dal sul entourage aveva mantenuto un diritto di prelazione sul giocatore, una vera e propria corsia preferenziale. Costo dell’operazione, secondo quanto riportato da FcInterNews.it, una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, comprensiva di bonus futuri. Una cifra che molto probabilmente sarà abbassata nel prossimo mese di giugno con l’inserimento di una contropartita tecnica in favore del Pescara.