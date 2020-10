Inter, Hakimi in viaggio per Genova: secondo tampone negativo

vedi letture

Dopo la negatività di ieri risultata al tampone effettuato nel pomeriggio del giorno precedente, Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato ieri. Come riporta Sky, la società nerazzurra è al lavoro con l'Ats per ottenere le garanzie e le certificazioni sanitarie per metterlo a disposizione di Conte per la sfida di oggi. L'ex Borussia si è aggregato al gruppo ed è già in viaggio verso Genova, dove oggi pomeriggio andrà in scena la sfida con il Genoa.