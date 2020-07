Inter-Hakimi tra blitz, firma sul contratto e vacanze. L'ufficialità arriverà solo a fine stagione

Una full immersion milanese di circa otto ore, per muovere i primi passi verso il futuro, prendere confidenza con la nuova città, sbrigare la routine dei test fisici e firmare il contratto che di fatto gli cambierà la carriera, portandolo nell’olimpo dei top player. Achraf Hakimi - come raccontato nelle scorse ore - è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. La firma sul quinquennale da 5 milioni netti a stagione è arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, in un hotel del centro di Milano dove il giocatore, il suo agente e l’intermediario dell’operazione hanno incontrato il ds Ausilio e l’avvocato del club Angelo Capellini. Hakimi e famiglia sono poi rientrati a Madrid in serata: ora vacanze meritate, poi il giocatore aspetterà una chiamata dall’Inter per tornare in Italia e cominciare gli allenamenti. L'affare, dunque, è andato in porto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - anche se l’ufficialità arriverà soltanto a campionato finito. O forse addirittura a fine stagione.