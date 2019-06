Inter, i dettagli della prima offerta al Manchester United per Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Svolta per il mercato dell'Inter. Come riportato da Sky c'è stata un'apertura da parte del Manchester United per Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno presentato un'offerta ai Red Devils per l'attaccante belga: prestito biennale da 10 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 60 milioni, condizioni che il Manchester United potrebbe accettare.