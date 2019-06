© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter su Nicolò Barella, ma non solo. Dalla Francia infatti - e più nello specifico da France Football - arrivano conferme sull'interesse del Paris Saint-Germain per il gioiellino del Cagliari e della Nazionale azzurra, che in questi giorni è impegnato nell'Europeo U21. Leonardo, nuovo uomo-mercato del club francese, sarebbe pronto ad acquisire il cartellino del centrocampista che - si legge - vale circa 45/50 milioni. Già quando era nel Milan, il brasiliano Leonardo aveva manifestato interesse per il giovane talento del Cagliari.