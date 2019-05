Fonte: Fcinternews.it

Si chiama Bruno Guimarães la nuova idea per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri stanno studiando il talento brasiliano (dotato di passaporto spagnolo e quindi comunitario) dell’Atletico Paranaense. Relazioni positive che hanno indotto il club ad approfondire la situazione. C’è già stato un contatto diretto con i rappresentanti del calciatore classe 1997, che in Italia si appoggiano al gruppo Branchini. Un’idea che può diventare d’attualità nelle prossime settimane.

NON SOLO INTER - Bruno Guimarães é uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano e si è messo in luce anche in Copa Libertadores. Secondo gli addetti ai lavori brasiliani è pronto per il grande salto in Europa. Valencia e Benfica sono stati i primi club a sondare il terreno nelle scorse settimane, mentre in Italia - oltre all’Inter - ha chiesto informazioni anche il Napoli, che lo ritiene per caratteristiche l’ideale sostituto di Allan in caso di partenza di quest’ultimo.