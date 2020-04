Inter, il Barcellona non molla Lautaro Martinez e Marotta pensa ad Arthur

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e la clausola da 111 milioni sul contratto del giocatore non spaventa i catalani. Ieri il presidente Bartomeu ha dichiarato che continuerà la campagna di rafforzamento del club e il nome dell'argentino è il primo della lista in tal senso. I blaugrana vorrebbero abbassare le pretese interiste con delle contropartite, ma Marotta è disposto al massimo a trattare sulla base di un solo giocatore e un assegno pesante da poter incassare e poi reinvestire sul mercato in entrata. II nome preso in considerazione dai nerazzurri è quello di Arthur, anche se le opzioni al vaglio sono diverse. Tutto prima dovrà comunque passare dalle mani del Toro, che dovrà esplicitare la volontà di andarsene nel caso in cui dovesse davvero voler lasciare la Pinetina per raggiungere Messi in Catalogna. A riportarlo è Tuttosport.