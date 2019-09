© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È il centrocampo il miglior cannoniere dell'Inter fino a questo momento. Alla vigilia del turno infrasettimanale contro la Lazio, i nerazzurri hanno messo a segno dieci reti in cinque gare stagionali (quattro in Serie A e una in Champions League). Un bottino rappresentato per il 60% da reti arrivate dai centrocampisti. Due di Brozovic, alla prima e nel derby, altrettante da Sensi, una a testa infine per il ritrovato Candreva e da Nicolò Barella, uomo della provvidenza contro lo Slavia Praga.

Un exploit, si legge sul Corriere dello Sport, figlio anche del grande lavoro degli attaccanti nel creare spazi e non solo nel finalizzare. Le tre reti di Romelu Lukaku e il gol di Lautaro decisivo per aprire le danze nella trasferta di Cagliari sono comunque un ottimo bottino per una formazione che viaggia ancora a punteggio pieno.