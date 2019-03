© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter pensa al dopo Mauro Icardi? Il punto lo fa Gazzetta.it: in estate la società nerazzurra, in caso di addio all'argentino, punterebbe su un nuovo numero nove come Edin Dzeko, bosniaco della Roma in scadenza nell'estate del 2020. Poi Romelu Lukaku, belga che in casa Manchester United non riesce a trovare spazi da protagonista.