Inter, il piano nerazzurro per Lautaro: rinnovo da 6 milioni a stagione e niente clausola

Sono in arrivo in Italia gli agenti di Lautaro Martinez, con i quali l'Inter è decisa a trovare un accordo per il rinnovo di contratto che scacci via ogni dubbio sul futuro del Toro. Una trattativa che però entrerà nel vivo solo a mercato chiuso, per permettere ai nerazzurri di fare i conti giusti in chiave monte ingaggi visto che l'idea è quella di fargli firmare un accordo fino al 2025 a 6 milioni più bonus a salire a stagione.

La clausola - Marotta farà di tutto per togliere la clausola da 111 milioni che rischierebbe di vanificare lo sforzo economico del rinnovo, anche se difficilmente gli agenti vorranno toglierla del tutto. Possibile che le parti si vengano incontro lasciandola nell'accordo ma alzando decisamente il valore della stessa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.