© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci milioni di euro a stagione, cioè uno stipendio molto simile a quello dell'allenatore Antonio Conte. E' questo, scrive 'Sportmediaset', l'ingaggio offerto dall'Inter a Christian Eriksen per convincerlo a firmare un contratto coi nerazzurri valido dal prossimo 1° luglio. Il calciatore danese, in scadenza di contratto col Tottenham, è uno dei primi obiettivi per la prossima stagione di Giuseppe Marotta, al lavoro per mettere a segno questo grande colpo a parametro zero.

Non sarà semplice, perché su Erkisen ci sono tutti i club più importanti. Ma l'Inter è in corsa e ha promesso anche una ricca commissione al suo agente Martin Schoots.