Inter, la frattura di questa estate può risanarsi: ora Nainggolan può restare

A volte ritornano. A fine stagione Radja Nainggolan, in prestito secco al Cagliari, farà ritorno all’Inter. Il centrocampista belga, come ha sottolineato in una recente intervista il ds Ausilio, ha ancora due anni di contratto con il club nerazzurro e potrebbe anche restare alla base. Il calciatore ora in rossoblu, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe anche risanarsi la frattura dell’estate scorsa in quando il Ninja ha mantenuto un ottimo rapporto con compagni e staff oltre al fatto che con Conte non c’è mai stato il minimo problema.