Inter, la speranza per lo sprint è nei piedi di Sensi

Il ritorno in campo è ancora lontano, ma in casa Inter la volontà è quella di non lasciare nulla al caso per cogliere tutte le opportunità che potranno essere offerte da un rush finale che si preannuncia particolarmente ricco di impegni, è molto ravvicinati. Tra gli obiettivi c’è anche quello di recuperare tutti i lungodegenti che hanno fatto mancare il loro apporto nelle settimane immediatamente antecedenti alla sospensione del torneo, e tra essi il nome più stuzzicante è quello di Stefano Sensi. Il folletto nerazzurro è stato indiscusso protagonista della prima fase della stagione, e vista la sua conformazione fisica la speranza è che una volta che le attività saranno riprese possa mettersi nuovamente in evidenza come uno dei giocatori in grado di ritrovare il massimo della forma nel minor tempo possibile. Un progetto sul quale Conte ed il suo staff lavoreranno per ripristinare quei meccanismi che avevano avuto un impatto esiziale all’inizio del campionato e dei quali si è patita troppo la mancanza nella fase successiva del torneo. Del riscatto (mai messo in dubbio) si parlerà a tempo debito, intanto l’Inter non vede l’ora di tornare a gustarsi le magie del suo gioiello.