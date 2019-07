Inter, la strategia dopo il summit: Dzeko sì, Lukaku ni, R. Leao in ascesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dzeko sì, Lukaku ni, con le quotazioni di Rafael Leao in netta risalita. È questo il verdetto del summit di mercato che è andato in scena ieri a Nanchino tra Conte, la dirigenza nerazzurra al completo e il presidente Zhang.

Nuovo assalto a Lukaku - Tutti insieme per cercare di sbloccare il mercato, soprattuto in fase offensiva. Il tecnico insiste, vuole solo il bomber del Manchester United e per questo nei prossimi giorni la società farà un altro tentativo, ma Marotta ha già pronta un'alternativa: il giovanissimo Leao del Lille, molto più economico (35-40 milioni contro gli 80-90 di Lukaku) e dal futuro assicurato.

Stretta per Dzeko - Non ci sono invece troppe perplessità sull'arrivo del centravanti della Roma, promesso sposo dell'Inter e in dirittura d'arrivo, secondo quanto riporta Tuttosport, già questo week-end. Sempre che il club nerazzurro decida di alzare l'offerta da 12 a 15 milioni, bonus compresi.