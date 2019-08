Inter-Lautaro, si tratta il rinnovo: l'agente non vuole alzare la clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez e l'Inter, un amore sbocciato e adesso tutto da consumare. Ancora a lungo, secondo il Corriere dello Sport. L'attaccante argentino, infatti, sta trattando il rinnovo di contratto con il club nerazzurro, tant'è che ieri nella sede è stato avvistato il suo rappresentante Yaqué.

Nodo clausola - Non si parla tanto dell'ingaggio, quello non costituisce un problema. Ma in realtà di questioni ce ne sono poche, vanno solo pattuite insieme. Il quotidiano scrive che il motivo dell'incontro di ieri è dovuto alla clausola di risoluzione presente nel contratto del Toro: 111 milioni e Yaqué non ha alcuna intenzione di alzarla.