Inter, le 3 richieste di Antonio Conte. Mercato finanziato da Gabigol

La Gazzetta dello Sport fa un punto ampio sul possibile mercato dell'Inter in vista di gennaio, quando la società nerazzurra dovrà decidere se e come assecondare le richieste di Antonio Conte. I profili voluti dal tecnico sono principalmente tre: un attaccante di esperienza e affidabilità che possa sostituire Lukaku, un centrocampista muscolare col vizio del gol e un esterno che possa giocare su entrambe le fasce.

Marotta nei giorni scorsi ci è andato cauto, parlando di gennaio come di una sessione in cui raramente si fanno affari. Ma grazie alla cessione di Gabigol, si legge, la società nerazzurra potrebbe avere a disposizione 25-30 milioni di euro da reinvestire immediatamente.