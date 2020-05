Inter, Leonardo contatta Marotta per Icardi: segnali positivi per il riscatto

Negli ultimi giorni l'uomo mercato del PSG Leonardo ha avviato i contatti con l'Inter e con l'entourage di Mauro Icardi per parlare del possibile riscatto che i francesi dovranno esercitare entro il 31 di maggio. 70 milioni che sarebbero decisamente importanti per le casse interiste, anche per avviare i discorsi in entrata. I primi segnali sono positivi, ma prima di arrivare all'accordo definitivo, soprattutto per la volontà dell'argentino ci vorrà ancora del tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.