Inter, Longo va al Deportivo. Accordo in prestito con diritto di riscatto

Il Deportivo La Coruña ha avuto il via libera dall’Inter per l’acquisto di Samuele Longo, rivela FcInterNews.it. Una trattativa impostata a inizio luglio e chiusa un mese fa, prima dello stop di Antonio Conte: per la punta classe 1992 pronto un quadriennale, una operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei galiziani nella Liga. In caso di riscatto l’Inter incasserà 1,5 milioni di euro, registrando un’altra plusvalenza.