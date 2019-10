© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-3 in casa del Sassuolo: "Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, nel finale invece tutti non abbiamo fatto bene. Oggi bisogna essere contenti dei tre punti e andiamo avanti così. La doppietta? Mi sento bene, ma devo lavorare di più per aiutare più la squadra durante la partita. Le critiche? Penso solo a lavorare e a dare il mio meglio in ogni partita".