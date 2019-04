Inter, Lukaku primo obiettivo in caso di arrivo di Conte. Tre alternative

© foto di Imago/Image Sport

Con Mauro Icardi destinato ad andar via al termine della stagione, l'Inter è al lavoro per individuare un nuovo numero nove da inserire in rosa nella prossima stagione.

Lukaku prima scelta - Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in caso di arrivo di Antonio Conte in panchina non ci sono dubbi su chi sarà il primo obiettivo per la prossima stagione: si tratta di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United che il manager pugliese già cercò nei suoi trascorsi al Chelsea. Per la prossima stagione i red devils hanno intenzione di puntare su Jovic dell'Eintracht e, a quel punto, non ci sarebbe più spazio per l'attaccante belga che è legato al club inglese da un ingaggio piuttosto importante: più di 8.5 milioni di euro netti a stagione.

Le alternative a Lukaku - Più semplice arrivare a Edin Dzeko, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2020 e certo di andar via in estate. Nel taccuino di Ausilio e Marotta anche Rodrigo del Valencia e Duvan Zapata dell'Atalanta.