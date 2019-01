© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva: “Icardi? I tifosi devono stare tranquilli, non si deve parlare di un caso soprattutto quando c’è l’approssimarsi di vicende contrattuali. Le due parti hanno la volontà di continuare insieme e questo far ben sperare per il futuro”