Inter, Marotta: "Ieri presi gli schiaffi. La A porta il 90% dei soldi e non può decidere in autonomia"

“Abbiamo appena finito di prenderci gli schiaffi”. Inizia così l’intervista rilasciata da Giuseppe Marotta, ad dell’Inter e consigliere di Lega Serie A, a La Gazzetta dello Sport dopo il Consiglio Federale di ieri: “Quanto accaduto ieri è l’ennesima dimostrazione che non c’è equilibrio. Bisogneremo distinguere tra chi fa professionismo e chi no. Le regole le devono dare i protagonisti, una volta la A era la locomotiva. E oggi garantisce il 90% del fatturato del calcio, ma non ha una sua autonomia”.

Modello Premier League e occasione mancata.

“In Inghilterra, la Premier è una SpA con un board che porta le proposte in assemblea e così si evitano contrasti. È un modello che ammiro molto. Questo periodo andava sfruttato per discutere del futuro con serenità. Invece qualcuno si è perso in atteggiamenti egocentrici, in esibizioni muscolari”.