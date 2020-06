Inter, Marotta punta al terzo millennio: Tonali e Kumbulla sono le due priorità

vedi letture

Marotta e Suning hanno deciso di concentrare gli sforzi sul mercato per acquistare due giocatori nati nel 2000 con l'intento di renderli presente e futuro del club. Si tratta di Sandro Tonali per il centrocampo e di Marash Kumbulla per il secondo. Cellino gioca a carte scoperte e ha dichiarato apertamente che il futuro del suo giocatore è diviso tra i nerazzurri e la Juventus. La formula interista potrebbe ricalcare quella utilizzata per Sensi, prestito oneroso con riscatto obbligatorio e ricchi bonus. Per il difensore del Verona, l'Inter vorrebbe trovare un'intesa per bloccarlo e poi decidere se portarlo subito a Milano o lasciarlo a maturare altrove. La concorrenza della Lazio è comunque forte. Molto dipenderà dai movimenti di Godin e di Skriniar. A riportarlo è Tuttosport.