Inter, obiettivo Gabriel Jesus: l'agente ha parlato con i nerazzurri. Guardiola vorrebbe 70 mln

L'Inter pensa a Gabriel Jesus in caso di addio di Lautaro Martinez e il Corriere dello Sport di questa mattina parla della possibilità che il brasiliano possa lasciare il Manchester City in estate, sia per il suo rapporto con Guardiola non idilliaco che per il fatto che il club inglese potrebbe non partecipare alla prossima Champions League. L'agente dell'attaccante ha iniziato a sondare il terreno per valutare eventuali interessamenti e ha parlato anche con l'Inter. La valutazione fatta da Guardiola, secondo il quotidiano, è di 70 milioni di euro.