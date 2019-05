Nuovo obiettivo per l'attacco dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro sta infatti pensando a Richarlison, attualmente in forza all'Everton. Il brasiliano ha fatto molto bene in questa stagione, tant'è che sulle sue tracce ci sono anche Manchester United, Paris Saint Germain e Atletico Madrid.

La valutazione - Il club inglese valuta il giocatore più di 65 milioni di euro ma il presidente nerazzurro Stevan Zhang potrebbe fare questo regalo dopo l'uscita dai paletti del Fair Play Finanziario. Inoltre nell'operazione potrebbe essere inserito anche il cartellino di Joao Mario, valutato 20 milioni.