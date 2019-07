© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku nuovamente escluso dalla squadra che oggi affronterà in amichevole il Leeds United. Il belga non è in lista, assieme a De Gea e Shaw. La stessa stampa inglese sottolinea come sia sospetta questa assenza e che possa essere ricondotta all'eventuale cessione del giocatore all'Inter. Presente e titolare, invece, Paul Pogba.