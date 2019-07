© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko andrà all'Inter? La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione, scrivendo che ieri la trattativa con la Roma è ripartita. Il club nerazzurro avrebbe migliorato l'offerta, passando da dieci milioni di euro a dodici milioni. Finora la Roma non voleva ascoltare proposte che non fossero i 20 milioni della richiesta ufficiale, adesso potrebbe iniziare a prendere in considerazione una cifra minore.

La Roma si libera del bosniaco per puntare Higuain. Sarebbe questa la strategia giallorossa, mentre l'Inter assicurerebbe in tempi più o meno brevi il bosniaco al tecnico Antonio Conte.