Lorenzo Pellegrini in vantaggio su Nicolò Barella per il centrocampo dell'Inter della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nerazzurri sono più vicino al romanista, visto che ha un prezzo certo (30 milioni di clausola pagabili in due anni). Per il cagliaritano il discorso è infatti più difficile e la valutazione è certamente più alta.