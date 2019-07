Inter, per Cavani triennale da 9 milioni a stagione e futuro allo Jiangsu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter pensa anche a Edinson Cavani per l'attacco e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la risposta dell'entourage del Matador, che era attesa nella giornata di ieri è slittata, ma non c'è stato certo un no.

Contratto e futuro - In caso di apertura i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un triennale da 9 milioni di euro a stagione, con la promessa di un futuro in Cina, allo Jiangsu.