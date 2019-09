Inter, per Gabigol chiesta al Flamengo un'opzione sul giovane Lincoln

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Flamengo, dove Gabigol sta facendo molto bene e continua a segnare gol, vorrebbe non solo confermare il giovane attaccante, ma acquisire definitivamente il suo cartellino dall'Inter. La società nerazzurra chiede almeno 20 milioni, per realizzare anche una discreta plusvalenza, ma secondo Fox Sports, Ausilio e Marotta sono interessati anche all'inserimento nell'accordo di un'opzione di acquisto per il baby talento Lincoln, qualora e quando i brasiliani decidessero di vendere il 18enne attaccante carioca.