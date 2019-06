Inter, per Sensi contratto fino al 2024 a 2 milioni di euro a stagione

© foto di Federico Gaetano

Giornata importante in casa Inter per l'acquisto di Stefano Sensi dal Sassuolo. Il centrocampista arriverà alla corte di Antonio Conte in prestito oneroso di 5 milioni di euro e riscatto fissato a 20, con le firme che potrebbero arrivare proprio in queste ore.

Il contratto - Il giocatore si legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 2024 e il suo stipendio sarà di due milioni di euro a stagione.