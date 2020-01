Sono due gli assistiti di Sinouh Mohamed nel mirino dell'Inter. Il primo è Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona contesto a Napoli e Fiorentina (in pole). Il secondo è invece Tahith Chong, esterno olandese in scadenza con il Manchester United nel mirino anche della Juventus. Nell'incontro avvenuto con la dirigenza dell'Inter ieri si è parlato, stando a Tuttosport, in particolare del classe 1999.