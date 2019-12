L'Inter è fuori dalla Champions League ma Zhang non ha intenzione di non accontentare Conte a gennaio. La rosa deve essere allungata, con un centrocampista e un esterno mancino e nei prossimi giorni andrà in scena un summit di mercato tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Antonio Conte, per parlare di nomi ed esigenze, in modo da non farsi trovare impreparati al momento dell'apertura della finestra di riparazione. Il budget sarà limitato rispetto a quello che sarebbe potuto essere con gli ottavi di Champions in tasca, ma qualcosa verrà fatto, per dare l'assalto allo scudetto e anche all'Europa League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.