Inter, proposta irricevibile del Tottenham per Eriksen. E ora ci pensa il Leicester

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ogni giorno che passa verso la chiusura del mercato, Christian Eriksen è più vicino alla permanenza all'Inter. Il giocatore continua a essere proposto in Inghilterra ma l'unica proposta arrivata per il momento, quella del Tottenham, è stata ritenuta irricevibile visto che il sondaggio era in merito a un prestito secco con stipendio in parte pagato dai nerazzurri. Potrebbe pensarci il Leicester che è in corsa per il titolo ma ancora non c'è niente di concreto.