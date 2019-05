© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trattativa per Ivan Rakitic potrebbe essere più semplice del previsto per l'Inter. L'avventura in Catalunya per il croato sembra essere davvero ai titoli di coda, ed ecco il motivo: dopo l'uscita traumatica del Barcellona dalla Champions in seguito al 4-0 di Anfield, Rakitic è andato a Siviglia per partecipare alla "Festa de Abril", una delle feste più importanti della città andalusa. Le foto diffuse sui social non ci hanno messo molto a girare ed è stato anche lanciato un eloquente hashtag #RakiticOut.