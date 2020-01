Inter, retroscena Ashley Young: la Lazio aveva provato l'inserimento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Young è oramai ad un passo dalla firma con l'Inter, con l'arrivo a Milano per le visite mediche atteso per la giornata di domani. Un'operazione che l'Inter ha chiuso nelle ultime ore, con l'Evening Standard che spiega come fra ieri e oggi sul giocatore avessero provato l'inserimento il Crystal Palace e soprattutto la Lazio. Forse anche per questo l'Inter ha scelto di affondare il colpo e regalare l'esterno inglese ad Antonio Conte.