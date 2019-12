Inter-Roma, le formazioni: Godin dal 1'. Out Dzeko, Zaniolo centravanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter per difendere il primo posto e lanciare la volata alla Juventus. La Roma per l'obiettivo Champions League. Sfida d'alta classifica a San Siro questa sera, nonostante le tante assenze pesanti. Ma nerazzurri e giallorossi promettono spettacolo.

Antonio Conte rispolvera Godin, preferito a D'Ambrosio per completare la difesa con Skriniar e De Vrij. Sull'out sinistro Biraghi preferito ad Asamoah, in mezzo confermato Borja Valero. Nessun dubbio sulla coppia d'attacco: Lautaro e Lukaku non si toccano.

Paulo Fonseca deve fare a meno di Pau Lopez: al posto del portiere spagnolo gioca Mirante. Non ce la fa neanche Dzeko, ma a giocare da centravanti sarà Zaniolo e non il sostituto naturale Kalinic: dirottato Perotti a destra, sulla trequarti c'è Mkhitaryan. Santon e non Florenzi come terzino destro: nuova panchina per il capitano.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Roma.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo. Allenatore: Paulo Fonseca.