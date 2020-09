Inter, Sebastiano Esposito partirà in prestito: Crotone e SPAL le due società in pressing

vedi letture

L'emittente Sky Sport fa il punto sul futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter che molto probabilmente sarà ceduto in prestito per fare esperienza dopo l'ultima stagione vissuta agli ordini di Antonio Conte. Le squadre interessate al giocatore sono tante, su tutte il Crotone in Serie A e la SPAL in Serie B.