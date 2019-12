Inter, senti Valverde: "Vidal è un nostro giocatore, a gennaio si vedrà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vidal è un nostro giocatore e siamo contenti di lui". Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Maiorca. Facendo però riferimento anche alle voci di mercato sul centrocampista cileno: "Ci sono tante indiscrezioni. Vedremo se domani giocherà o meno. E quando arriverà il momento del mercato vedremo cosa succederà".

Il 18 dicembre ci sarà il Clasico.

"Penso che si giocherà senza problemi, non sono affatto preoccupato da questo tema, mancano dieci giorni. Sono convinto che la partita si giocherà senza problemi".

Messi ha parlato del suo ipotetico ritiro dal calcio.

"È normale, ha 32 anni e non pensa certo a ritirarsi domattina, però è ovvio che non manchi molto. Quando un calciatore supera i 30 vede quel momento sempre più vicino. Le sue parole non stanno a significare che abbandonerà il calcio oggi o nel giro di un mese".

Sfida all'Inter in Champions.

"Vogliamo vincere, anche se siamo già qualificati è quello il nostro compito".