© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa il grande obiettivo dell'Inter per la prossima estate. I nerazzurri sono pronti a scatenare l'asta per l'attaccante della Fiorentina insieme alla Juventus: si partirà da 60 milioni di euro e dopo averlo convinto a restare a Firenze per un anno Rocco Commisso valuterà le possibili offerte che arriveranno al club viola per il classe 1997. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.