Inter, si pensa già all'estate: da Kostic a Mertens, tutti i nomi sul taccuino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il mercato di gennaio, l'Inter di Marotta e Ausilio pensa già agli acquisti per la prossima estate. L'edizione odierna di Tuttosport prova a prevedere le mosse dei dirigenti nerazzurri, concentrandosi in particolare sui giocatori in scadenza di contratto, sugli esterni mancini, sulle giovani promesse di Serie A e sui talenti dell'Udinese. Eccoli nel dettaglio:

Giocatori in scadenza a giugno: Il terzino del PSG Layvin Kurzawa (già vicino alla Juve pochi giorni fa), il giovane centrocampista del Manchester United Tahith Chong, gli attaccanti di Chelsea e Napoli, Olivier Giroud e Dries Mertens.

Esterni mancini: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.

Giovani promesse: i centrocampisti di Fiorentina e Brescia, Gaetano Castrovilli e Sandro Tonali, e il difensore dell'Hellas Verona Marash Kumbulla.

Talenti dell'Udinese: i centrocampisti Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora, oltre al portiere Juan Musso.