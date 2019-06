Inter, sirene inglesi per Perisic: Arsenal, Leicester e Wolves sul croato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene inglesi per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Fcinternews. infatti, il croato continua ad essere oggetto dei desideri dell'Arsenal, che da tempo segue con attenzione il giocatore nerazzurro. I Gunners però non sono l'unico club inglese sulle sue tracce: Perisic infatti piace anche a due club ambiziosi ma non di primissima fascia: si tratta di Leicester e Wolverhampton.