Inter, Spalletti: "Perisic? Mi aspetto tanto da lui, ma in generale da tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, parlando anche di Perisic: "Cosa mi aspetto da lui? Tanto, ma in generale da tutti. Oggi un risultato, una vittoria può fare la differenza, perciò mi aspetto l'atteggiamento che serve. Ivan da giocatore internazionale qual è, saprà collocarla nel posto che merita questa partita. I muscoli fanno ciò che dice la testa".