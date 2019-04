Inter, Spalletti: "Resterei qui 100 anni, ma non decido io"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo l’1-1 contro la Juventus: “È stata una bella partita, tutte e due le squadre ci hanno provato. Noi nel primo tempo abbiamo cercato di dare l’assalto per avere continuità di gestione, ma nel secondo tempo non siamo stati bravi a far girare la palla. Loro sono stati bravi a trovare quello spazio dove poi ci hanno fatto gol. Paura di perderla? Noi non siamo quella squadra che sa mettersi lì e portare a casa un risultato di parità concedendo campo agli avversari. Non siamo bravi nella fase difensiva. Un po’ di stanchezza si è avvertita nel secondo tempo, se facciamo queste prestazioni alla fine veniamo premiati

Siete la più credibile per la Champions League? “Abbiamo ancora da migliorare, una partita come quella di stasera contro una rivale di alto rango la si deve portare a casa. L’abbiamo condotta bene per lunghi tratti, poi hanno avuto anche loro la possibilità di raddoppiare. Dobbiamo spingere sull’acceleratore perché il calcio che vogliamo fare è questo. Questo è il nostro modo di fare, bisogna insistere in questa direzione. Bisogna continuare così e aumentare un po’ nella fase difensiva. Ad esempio: Brozovic sa più costruire che distruggere, Politano si prodiga nel raddoppiare ma poi non risolve la situazione... E se davanti hai la Juve concedi qualcosa”.”.

Il tuo futuro? “Se io continuo o non continuo lo decide la società. Io rimarrei 100 anni all'Inter perché è un bel club. Avete visto che emozioni dà questo pubblico? L'Inter è bene che scelga il meglio per il proprio bene. Se poi questo vuol dire annullare il mio lavoro, non conta niente. L'Inter deve avere personaggi che sappiano decidere e, soprattutto, bisogna difendere l'Inter”.

Ancora sulla gara: “Loro sono stati super forti, extra forti. Noi dovevamo fare qualcosa in più. Abbiamo passato un periodo come l’anno scorso in cui avevamo perso contatto col calcio che volevamo giocare e questo ci è costato dei punti. Dovevamo fare di più perché era nelle nostre possibilità”.