© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter si è fermata da tempo ma La Gazzetta dello Sport parla di una possibile riapertura nelle prossime settimane. A oggi il centravanti è certo di andare via in estate, sempre che arrivino offerte che per il momento non ci sono, ma se l'argentino dovesse tornare in campo a suon di gol non è escluso che si possa arrivare al prolungamento fino al 2023.