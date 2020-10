Inter stasera in campo, Handanovic: "Strada ancora lunga, ma c'è fiducia in questa squadra"

"Nei due anni precedenti è veramente mancato poco, ci siamo sempre giocati la qualificazione all'ultima partita, è davvero mancato poco. Quest'anno partiamo per affrontare tutte le partite con lo spirito giusto e l'obiettivo di passare il girone". Parla così Samir Handanovic, capitano dell'Inter, in vista dell'esordio stagionale di questa sera in Europa League contro il Borussia Monchengladbach: "Bisognerà essere più cattivi sotto porta e meno leggeri davanti la nostra area - dice il portiere a Sky Sport - quello che sta succedendo con episodi che ci stanno penalizzando. Quando crei tanto e giochi in attacco come facciamo noi è normale che rischi qualcosa. C'è molta fiducia in questa squadra, anche se finora non abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo creato ma questo gap non significa niente perché il campionato è appena cominciato e la strada è ancora davvero molto lunga. Non siamo preoccupati, ci preoccupiamo a come migliorare e come essere più forti, creativi e compatti dietro".