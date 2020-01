Inter, torna l'idea dello scambio col Napoli tra Politano e Llorente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'interruzione definitiva della trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola potrebbe riportare clamorosamente in auge l'idea di un altro scambio, quello tra l'esterno nerazzurro e Fernando Llorente. A riportarlo è Rai Sport: in tal caso, sarebbe da escludere la pista Giroud per la squadra di Conte.