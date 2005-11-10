Inter, ecco la Viola. Emergenza esterni, Carlos Augusto diventa inamovibile?

Dopo la vittoria in Champions League, l'Inter torna ancora a San Siro per affrontare la Fiorentina. Il lunch match della domenica di Serie A arriva sull'onda dell'entusiasmo per i nerazzurri di Cristian Chivu che hanno ritrovato fiducia in Europa e che vogliono continuare a guidare la classifica in Italia.

La spinta dopo la Champions

La vittoria contro lo Shakhtar Donetsk ha restituito slancio all'Inter e, soprattutto, ha confermato quanto questa squadra sappia trovare risorse anche nei momenti più complicati. Il successo per 1-0, arrivato nonostante l'inferiorità numerica, porta la firma di Carlos Augusto, protagonista di una serata che può rappresentare molto più di una semplice rete decisiva. Il brasiliano ha dimostrato di poter incidere in entrambe le fasi, unendo attenzione difensiva, disponibilità al sacrificio e qualità negli inserimenti. Ora, però, per i nerazzurri è già tempo di voltare pagina e la gestione delle corsie esterne diventa uno dei temi più interessanti in vista della sfida contro la Viola. Gli impegni ravvicinati impongono rotazioni intelligenti, mentre gli acciacchi e le assenze rischiano di ridurre le alternative a disposizione di Chivu.

A sinistra

Se c'è un giocatore che in questo momento offre garanzie, quello è Carlos Augusto. La sua duttilità rappresenta una risorsa preziosa per il mister nerazzurro che può impiegarlo anche in altre zone del campo. Proprio questa versatilità, tuttavia, rende necessaria una gestione attenta delle energie. Discorso diverso per Federico Dimarco, reduce da prestazioni meno brillanti rispetto ai suoi standard. Il suo valore non è in discussione, ma ritrovare la condizione migliore passa anche da una gestione più attenta delle energie e delle presenze.

A destra

Il vero nodo però riguarda la fascia destra. L'assenza di Luis Henrique apre uno spazio che l'Inter ha bisogno di riempire, e in questo scenario Djed Spence è chiamato a fare di più. La prima da titolare contro lo Shakhtar ha evidenziato difficoltà nell'interpretazione del ruolo e nella gestione delle situazioni di gioco, ma sarebbe prematuro trarre conclusioni definitive dopo una sola occasione dal primo minuto. Accanto a lui c'è Andy Diouf, profilo diverso e prezioso per la capacità di puntare l'uomo e creare superiorità nell'uno contro uno. La sua fisicità e la sua progressione possono offrire all'Inter soluzioni differenti, soprattutto quando la manovra fatica a trovare spazi.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto chi partirà dal primo minuto, ma anche la possibilità di costruire alternative credibili sulle fasce. Carlos Augusto offre garanzie, Dimarco cerca continuità, Diouf può incidere con le sue accelerazioni e Spence ha bisogno di minuti per dimostrare il proprio valore. Per Chivu, trovare il giusto equilibrio tra rendimento immediato e crescita dei singoli sarà fondamentale, perché sulle corsie esterne passa una parte importante dell'identità di gioco nerazzurra.