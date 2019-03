Interrogata su Mauro Icardi, la moglie ed agente dell'attaccante nerazzurro Wanda Nara ha così parlato dagli studi di Tiki Taka: "Incontro venerdì? Con me no, forse lo faranno con Mauro... Non so cosa ci sia scritto sul giornale. Possono benissimo incontrarlo anche senza di me. Se incontra l'allenatore io che c'entro... No, comunque non lo so. Ho parlato con Marotta, non c'è nessun problema. Siamo vicini alla pace, ci siamo quasi. Mauro sta recuperando l'infortunio al ginocchio, non ha avuto ancora una giornata libera fino ad oggi. Ho parlato con Marotta e non ci sono problemi tra lui e i compagni, quando starà bene tornerà. Ho sentito le interviste di ognuno dei giocatori e nessuno ha detto niente. Il problema di molte persone poi è che mischiano Wanda e Icardi, non siamo la stessa persona".